Beğeniyle izlenen yarışma MasterChef'te finale adını yazdıran kişi belli oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı yemek yarışması MasterChef'te Emir ve Serhat arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

MasterChef 2020'nin bu akşam yayınlanan son bölümünde finale giden isim Serhat oldu. Emir, MasterChef'ten üçüncü olarak ayrıldı. Final çekişmesi Barbaros ve Serhat arasında yaşanacak.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söylemek isterim seni bu akşam Masterchef üçüncüsü olarak uğurluyoruz. Hiç az şey değil. Yeteneğinden kuşkumuz olmadı." ifadelerini kullandı.

Masterchef Türkiye'de üçüncü olan Emir ise şu ifadeleri kullandı:

''Şef, ben kendime bir söz vermiştim. Belki bugün öndeydim daha kolay bir tatlı seçebilirdim ama ben eğer o baklavayı açamıyorsam Masterchef kupasını almaya hakkım yok diye düşündüm. Pişseydi hak edecektim. Böyle böyle öğreniyorsunuz hayatta belki büyük risk ama benim içim rahat etmezdi. Onlar finalde olmayı hak ediyorlar. Beni kadınlar yetiştirdi. Yarışmaya ilk girdiğimde hatta kadın düşmanı yaftası gelmişti. Ben öyle biri değilim. Beni kadınlar yetiştirdi ama ben babamın oğluyum. Babam bir şampiyondu ama boynuz kulağı geçememiş henüz. Hayat sürprizlere dolu pes etmek yok.''

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