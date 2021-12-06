MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pazar akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı. Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 5 Aralık 2021 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bu akşam elenen isim belli oldu. Tahsin, Görkem ve Safanur eleme potasından kurtulmak için son kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye'de eleme yemeğini önce Safanur, jürinin beğenisine sundu. Safanur yemek yapma sürecinin zor geçtiğini belirtti.

Tahsin'den sonra Görkem tadımını yaptırdı. Görkem, ''2. verilen şansı değerlendiremediğim için çok üzülürüm.'' açıklamasını yaptı.

Potadan kurtulan son isim Tahsin oldu. Somer Şef, ''Seni birinci yapan hamurunun inceliği ve baharatın bir tık fazla rezerviydi.'' dedi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Safanur, Görkem ve Tahsin arasından bir isim yarışmaya veda etti. Peki bu akşam MasterChef'te kim elendi?

Görkem yaptığı hamur ile yarışmada 2. oldu ve elenmekten kurtuldu. Son yemeğini yapan yarışmacı Safanur oldu. Yarışmaya Safanur veda etti.

Mehmet Şef yaptığı açıklamada, ''Bazen yukarıdaki arkadaşlarla konuştuğumuzda ürün birleştirmede seni bir numara gösteriyorlardı ki öyleydi. Hep böyle devam et, seni unutmayacağız" dedi.

Somer Şef, "Kötü şakalar öksüz kaldı. Gülerek de naifliği bozmadan yemek pişirileceğini herkese gösterdin. Çocukların ilgisi en saf ilgidir. Sende de gördükleri bu. Masterchef'in 10. olarak bize veda ediyorsun" açıklamasında bulundu.

SAFANUR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gözyaşlarını tutamayan Safanur şu açıklamalarda bulundu:

''Sizin öğrenciniz olmak, gerçekten çok özeldi. Öğrettiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Buradaki mücadelem güzeldi.''

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR, NERELİ?

Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 yılında Bursa Gemlik'te doğmuştur ve 23 yaşındadır. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olduğunu belirten Safanur Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. İzmir'de tam burslu üniversite kazanan MasterChef Safanur, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.

6 yıldır İzmir'de hayatını devam ettiren Safanur ayrıca Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve sürdürülebilir tarım üzerine Yüksek Lisans yapmaktadır.

Mutfağın kendisi için sadece bir meslekten öte olduğunu ve hayatı boyunca sıkılmadan, başarılı olmak için çabalayabileceği bir uğraş olduğunu ifade eden Safanur Bol, her gün, bir önceki güne göre iyi olmak adına çalışmayı amaçladığını söylüyor. Safanur, mezun olana kadar tecrübelerini ve gelişimini artırmak istediğini vurgulamaktadır.

MASTERCHEF SAFANUR INSTAGRAM HESABI NE?

‘Safanurbol’ kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan MasterChef yarışmacısının şu an itibariyle 47,1 binden fazla takipçisi bulunmaktadır.