Masterchef kim elendi? 6 Ocak 2022 Masterchef elenen isim

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde bulunduğu yarışmada Dilara ve Tahsin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar bu akşam kırlangıç balığı ve koruk suyu ile fark yarattı.

Masterchef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Perşembe akşamı ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde bir eleme heyecanı daha yaşandı.

Peki Masterchef'te bu akşam kim elendi? İşte, 6 Ocak 2022 Masterchef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? MASTERCHEF SON 4'E KİMLER KALDI?

Masterchef'te bu akşam elenen isim belli oldu.

Bu akşamın kazananı 46 puanla kazanan Tahsin oldu. Dilara ise 42 puanla Masterchef'e veda eden son isim oldu.. Böylelikle son 4'e kalan isimler Eren, Sergen, Hasan ve Tahsin oldu.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dilara Başaran, 1997'de dünyaya geldi. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan yarışmacı, ardından Turizm Otel İşletmeciliği bitirdi.

24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılan Başaran, 15 yaşında sektöre stajyer olarak adımını attı. İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor. Türkiye'nin pek çok farklı bölgesinde, yurtdışında bilinen otel ve restoranlarında aşçı olarak çalıştığını aktaran MasterChef Dilara, emlak sektöründe olan ailesine de zaman zaman yardım ediyor.

2 yılını Kuveyt'te geçiren Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce biliyor. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir.