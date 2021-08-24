MasteChef yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, yarışma sırasındaki sert tavırları kadar, elini göstermemesi nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Yarışmacılar kadar jüri üyelerinin de dikkat çektiği yarışma ile hemen hemen herkesin tanıdığı bir isim olan Mehmet Yalçınkaya’nın kim olduğu gibi eline ne olduğu da merak ediliyor….

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

MasteChef, Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da dünyaya geldi ve 1998 yılından bu yana aşçılık mesleğini icra ediyor.

Henüz 12 yaşında iken mutfak ile tanışan Mehmet Şef, eğitimini ise İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamladı.

'Dünya Aşçılar Olimpiyatları'nda önce üçüncü sonra da ikinci olan Mehmet Şef, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan ve Katar’da çalışmalar yürüten Mehmet Şefin özgeçmişi Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak yayınlandı.

2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde 2010 yılında gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil birçok İnternational organizasyonunda gala yemekleri verdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında 2012 yılında dünya ikincisi oldu.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF YALÇINKAYA’NIN PARMAKLARI YOK MU?

MasterChef Mehmet Yalçınkaya’nın sol elini devamlı cebinde tutması izleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Mehmet Şef, çekimlerde de devamlı sol eli görünmeyecek şekilde kamera karşısına geçiyor. Bunun sebebi ise sol elinin üç parmağının eksik olması olarak gösteriliyor.

MEHMET YALÇINKAYA’NIN ELİNE NE OLDU?

Mehmet Yalçınkaya’nın parmaklarını bir mutfak kazasında kaybettiği öğrenildi.