Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın, çok özel tarifleri mükemmel fotoğraflar eşliğinde sergilediği ilk kitabı DENİZDEN, deniz mahsullerinin hikayesi, pişirilme teknikleri, eşsiz lezzetlere dönüştürülme aşamaları ve sunumunu en ince ayrıntılarına kadar anlatıyor.

Tam 84 çok özel tarifin yer aldığı DENİZDEN, bizi her yemeğin temelinde yatan denge ile tanıştırıyor. Barbun balığının sofradaki değerinden dolayı altın ile özdeşleştirerek SOM olarak adlandırılması, Gömeç ilçesine ithafen hazırladığı; balık ve eti birleştirdiği ‘surf&turf’ tarifleri ile Yalçınkaya’nın hikayelerini paylaştığı onlarca çeşit balık ile kitap sofralarda balığın yerini yeniden tanımlıyor.

DENİZDEN, özel içeriği dışında tüm hazırlık aşamalarının anlatıldığı ve Cunda Adası’nda balıkçılarla yapılan özel çekimlerin yer aldığı kısa bir belgesel filmle de öne çıkıyor.

Kitap kapağında kullanılan ve denize atıfta bulunmak için sulu boya tekniği ile illüstrasyonu yapılan şefin özel portresi de şef kitapları için ilk kez uygulanan bir ‘art effect’ olarak tanımlanıyor.









Sofralarda balığın yerini yeniden tanımlayacak DENİZDEN, bir yandan da balık tüketimindeki kişisel farkındalık, doğaya saygı üzerine sosyal sorumluluk içeriyor. “Bundan 50 yıl sonra sofralarınızda hamsi olmayacak, uyarıyorum doğa sinyal veriyor” diyen Masterchef Mehmet Yalçınkaya; doğaya ve nesillerin devamına saygı duymamız gerektiğinin altını çiziyor.

‘Geleneksel Dokunuş’, ‘Modern Dokunuş’, ‘Surf&Turf’, ‘Kreatif’ ve ‘Fermente’ ile 5 özel bölümden oluşan ve Alfa Yayınları’ndan çıkan DENİZDEN,11 Temmuz 2021 Pazar günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cunda Despotevi’nde gerçekleştirilen ‘Chef’s Table’ ile basın mensupları ve ünlülerle buluştu.