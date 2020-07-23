Magazin MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

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MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye 2020' programında jüri üyesi ve Posta gazetesi yazarı Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu.

23 Temmuz 2020, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya'dan üzücü haber geldi. Yalçınkaya'nın babası bugün yaşamını yitirdi. 

Çelenk yerine bağış

Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami’nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.

Posta çalışanları olarak Mehmet Yalçınkaya'ya başsağlığı diliyoruz.

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