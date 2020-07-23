MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti
TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye 2020' programında jüri üyesi ve Posta gazetesi yazarı Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu.
23 Temmuz 2020, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya'dan üzücü haber geldi. Yalçınkaya'nın babası bugün yaşamını yitirdi.
Çelenk yerine bağış
Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami’nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.
Posta çalışanları olarak Mehmet Yalçınkaya'ya başsağlığı diliyoruz.