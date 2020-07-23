Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya'dan üzücü haber geldi. Yalçınkaya'nın babası bugün yaşamını yitirdi.

Çelenk yerine bağış

Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami’nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.

Posta çalışanları olarak Mehmet Yalçınkaya'ya başsağlığı diliyoruz.



