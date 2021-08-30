MasterChef Mert Yılmaz kimdir? Mert Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Mert Yılmaz, lise eğitimini aşçılık üzerine aldı ve stajını da Divan ve Conrad Oteli’nde yaptı. Bir süre Türkiye’de çalıştıktan sonra yurt dışına çıkan Mert Yılmaz, yarışmaya katılmak için Los Angeles'tan Türkiye’ye geldi. İşte, başarılı yarışmacı ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?

MasterChef Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi ve aslen Bolulu. 2009 yılında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nden mezun olan Mert Yılmaz, staj dönemlerinde İstanbul’daki Divan ve Conrad Oteli’nde yaptı sonrasında ise profesyonel iş yaşamına adımını attı.

3 ay Gina’da, 2 yıl da Zuma Restoran’da çalışan MasterChef Mert Yılmaz, kendini geliştirmek ve farklı kültürler tanımak için Katar Doha’ya gitti.

Son olarak Los Angeles'ta taksi şoförlüğü yapan Mert Yılmaz, yarışmaya katılmak için Türkiye’ye geldi.

MasterChef Mert, yarışmanın ilk turunda hazırladığı ızgara soman ile üç şeften de evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İkinci turda İlhan ve Ozan’la eşleşen Mert Yılmaz, şeflerin istediği lazanyayı en iyi hazırlayan isim oldu ve bir üst tura çıktı.

Ana kadro seçmelerinde Şeflerin yarışmacılardan kazandibi istediği ana kadro seçmelerinde MasterChef mert Yılmaz en iyi tabağı hazırlayan isimler arasına girdi ve yaratıcılık bölümüne katılmaya hak kazandı.

Yaratıcılık turunda, şefler yarışmacılardan ana ürünü işkembe olan bir yemek hazırlamalarını istedi. 40 dakika sürenin verildiği seçmelerde Mert Yılmaz’ın hazırladığı yemek rakiplerini geride bıraktı ve ana kadroya katılan isim oldu.

Mert Yılmaz, MasterChef Türkiye 2021’de kırmızı takımda yarışıyor.