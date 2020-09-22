MasterChef 2020’nin son bölümünde stüdyoda Karadeniz fırtınası esti. Kaptanlık düellosunda karşı karşıya gelen yeni takım kaptanları en güzel mıhlamayı yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan, sofraların en dikkat çeken yemeklerinden “Mıhlama (kuymak, muhlama) nasıl yapılır?” sorusu ise izleyicilerin en merak ettiği konu oldu. İşte mıhlama (kuymak) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası.

4 yemek kaşığı halis tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama yapılışı

Tereyağını sahanda fokurdayana kadar eritin.

Üzerine yavaşça mısır unu ekleyerek kavurun.

Mısır unu renk aldığında su ilave edin.

Karışıma tel tel ayırdığınız Trabzon peyniri ekleyin ve karıştırın.

Ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Mıhlamayı sıcak olarak servis edin.

Mıhlama püf noktası

Mıhlama yaparken su yerine süt koymayı tercih edebilirsiniz.

Trabzon peyniri yerine çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

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