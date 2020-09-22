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MasterChef mıhlama nasıl yapılır? 21 Eylül 2020 Mıhlama (Kuymak) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası

Yemek

MasterChef mıhlama nasıl yapılır? 21 Eylül 2020 Mıhlama (Kuymak) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası

Sevilen yemek programı MasterChef 2020’nin 60'ıncı yeni bölümünde takım kaptanları en iyi mıhlamayı yapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kuymak adıyla da bilinen Karadeniz mutfağının sevilen yemeği mıhlama, nefis tadı ve iştah açan görüntüsüyle herkesi cezbediyor. Peki MasterChef mıhlama nasıl yapılır? Mıhlamanın püf noktası nedir? Mıhlama malzemeleri nelerdir? İşte mıhlama (kuymak) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası.

22 Eylül 2020, Salı 11:25 Son Güncelleme:
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MasterChef 2020’nin son bölümünde stüdyoda Karadeniz fırtınası esti. Kaptanlık düellosunda karşı karşıya gelen yeni takım kaptanları en güzel mıhlamayı yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Karadeniz’in vazgeçilmez lezzetlerinden olan, sofraların en dikkat çeken yemeklerinden “Mıhlama (kuymak, muhlama) nasıl yapılır?” sorusu ise izleyicilerin en merak ettiği konu oldu. İşte mıhlama (kuymak) tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktası.

Mıhlama malzemeleri

  • 4 yemek kaşığı halis tereyağı
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 2 su bardağı su
  • 300 gram Trabzon peyniri

Mıhlama yapılışı

  • Tereyağını sahanda fokurdayana kadar eritin.
  • Üzerine yavaşça mısır unu ekleyerek kavurun.
  • Mısır unu renk aldığında su ilave edin.
  • Karışıma tel tel ayırdığınız Trabzon peyniri ekleyin ve karıştırın.
  • Ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.
  • Mıhlamayı sıcak olarak servis edin.

Mıhlama püf noktası

Mıhlama yaparken su yerine süt koymayı tercih edebilirsiniz.

Trabzon peyniri yerine çeçil peyniri de kullanabilirsiniz.

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