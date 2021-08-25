MasterChef Milham Erdem kimdir? Milham Erdem kaç yaşında ve nereli?

Yarışma dışında da profesyonel aşçılık yapan MasterChef Milhan Erdem, yarışmadaki hırsı ve başarısıyla da adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Aşçılık kariyerinde birçok ödüle sahip olan Milhan Erdem kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF MİLHAM ERDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

2001 doğumlu olan Milhan Erdem, Aslen Kütahya Tavşanlılı. 2019 yılında Kütahya'da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu yaşantısını Kütahya ve İstanbul'da sürdürüyor.

İstanbul Nişantaşı'nda Lübnan mutfağında çalışan Milham Erdem, daha önce Kırgızistan'da eğitimler vermiş ve Almanya'da çalıştı. Başarılı aşçı, bugüne kadar uluslararası ve ulusal yarışmalarda çeşitli ödüller kazandı.

2019 yılında Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya kazanan Milhan Erdem, İzmir'de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye'de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazandı.

Instagram'da @milhanerdemm kullanıcı adıyla yer alan Milhan Erdem'in, 11 Bin takipçisi var.