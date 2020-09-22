MasterChef Türkiye'nin son bölümünde stüdyoda Karadeniz rüzgarları esti. Takım kaptanları Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi mısır ekmeğini en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Kokusu ile iştahları kabartan mısır ekmeğinin yapılışı, MasterChef izleyicileri için merak konusu oldu. Peki mısır ekmeği nedir? Mısır ekmeği nasıl yapılır? Mısır ekmeği yapmanın püf noktaları neler? İşte mısır ekmeği tarifi ve yapılışı.

1 kilogram mısır unu

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı un

1 su bardağı kaynara su

Mısır ekmeği nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip hamur haline gelene kadar karıştırın. Kıvam alana kadar yavaşça su eklemeye devam edin.

Hamuru düz bir fırın tepsisine her yanı eşit olacak şekilde yayın.

Üzerine hafifçe un serpin.

190 dereceye ayarlanmış fırına tepsiyi yerleştirin.

Ekmeğin üzeri kızarınca fırını kapatın ve 5 dakika daha fırında bekletin.

Fırından çıkardığınız mısır ekmeğini dilimleyip sıcak veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.





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