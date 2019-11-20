MasterChef Murat sosyal medyaya geri döndü

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef' yarışmasıyla bir anda popüler olan ve sonrasında 'Bahtiyar' adlı papağanına işkence ettiği görüntülerle çok konuşulan Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra sosyal medyaya geri döndü.

Yaşananların ardından Instagram hesabındaki tüm gönderileri silen Özdemir, dün akşam bir video paylaştı. Kısa sürede 15 binin üzerinde görüntülenin videoya gelen yorumlar da oldukça ilginçti.

Murat Özdemir'in takipçileri videoya; "Kral geri döndü", "Piyasa neredeyse Yasin'e kalacaktı", "Kral neredesin sen? Özlettin kendini", "Nasıl unuttuk ama seni", "Ne yaptınız hesabı mı hacklediniz?" gibi yorumlar yaptı.

Papağınına işkence etmişti

'MasterChef'den diskalifiye olduktan sonra, sosyal medya üzerinden sıkça paylaşım yapan Özdemir, papağanına işkence ettiği görüntülerle tepki çekmişti. Murat'ın videosunda papağanına eziyet ettiği ve küfür ettiği görünmüş, hayvanın acı çığlıkları da herkesin içini acıtmıştı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Özdemir, gözaltına alınmıştı.

Herkesten özür dilemişti

Ardından akıl hastanesine yollanan Murat Özdemir, tedavi gördükten 3 ay sonra, Acun Ilıcalı ile hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere herkesten özür dilemişti.





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