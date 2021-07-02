Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın sunumuyla ekrana gelen MasterChef, yeni bölümleriyle fırtına gibi esiyor. Takımlar hâlinde yemek yapacak olan yarışmacıların çıkardığı tabaklar, 3 deneyimli jüri tarafından puanlanırken, yarışmacı Ali Uysal’ın hayat hikâyesi, geçtiğimiz programda şefler dâhil ekran başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı’nın Türkiye’ye kazandırdığı önemli programlardan olan MasterChef, 4. sezonuyla fırtınalar gibi esiyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

TV8’in yayın akışına bakıldığında yeni bölüm yerine ‘MasterChef Kolaj’ bölümü ile eski görüntüler ekrana gelecek.

MASTERCHEF’İN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bu akşam kolaj bölümüyle yayınlanacak olan Masterchef’in yeni bölümü ise 3-4 Temmuz akşamı yayınlanacak.

MASTERCHEF NEDİR?

Kelime anlamı olarak Dünya Aşçılar Federasyonu’nca seçili aşçılar için kullanılan Masterchef olmak için aşçılar, 2 aşamalı sınavdan geçmek durumundadır. Yüzde 80 bir başarı elde edildiğinde bu unvan alınır. İleri seviye aşçılar için kullanılan ‘Masterchef’ Acun Medya tarafından televizyon ekranlarına taşınan, rekabet ve heyecan dolu bir yemek yarışmasıdır.

MASTERCHEF’İN KONUSU

Türk mutfağı ile dünya mutfağından lezzetlerin ekrana geldiği MasterChef’te yarışmacılar, belirli bir zaman içerisinde istenilen tarifi hazırlamak için zamanla yarışıyor. Tüm yarışmacılara eşit malzeme ve süre veriliyor. Kişisel çalışma ortamında hazırlanan tarifler, zamanın sonunda olduğu gibi jüriye sunuluyor.

Ardından 3 jüri üyesi de yarışmacının hazırladığı yemekleri tadarak puanlıyor…

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMDİR?

MasterChef’te Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Masterchef’te samimi tavırları ve Türkçesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şef Danilo Zanna, İtalya’da doğup mutluluğu Türkiye’de bulmuştur. 1982’de doğan Danilo Zanna, Türk eşi Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra Türkiye’de yaşamaya başladı. Burada bir de restoran açan Danilo Zanna, daha önce birçok yemek programına katılmış ve sunmuştur.

MasterChef’te üslubuyla kendini sevdiren Danilo Zanna, dünya mutfağına ve Türk yemeklerine olan ilgisini, hazırladığı yemek programlarında birçok kişiye ulaştırmıştır.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de doğan Somer Sivrioğlu, henüz 25 yaşındayken eğitim için Avustralya’ya gitti. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik üzerine tamamlayan Somer Sivrioğlu, daha evvel yemek yazarlığı ve Lezzet Yolculuğu isminde bir program için radyo sunuculuğu yaptı.

Sydney’de Efendy isminde çok meşhur bir restoran işleten Somer Sivrioğlu, az malzeme kullanarak hazırladığı yemekleri ile önemli başarılar elde etti. Toprağa ve kullanılan ürünlere duyduğu saygıyı anneannesinden aldığını her fırsatta dile getiren Somer Sivrioğlu, MasterChef’te şef bıçağı küpesiyle ekranlara iz bıraktı. Son zamanların en çok satış yapan Somer Sivrioğlu’nun küpesi, izleyenler tarafından ilgi gördü.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974’te Bolu’da doğan Mehmet Yalçınkaya, henüz 12 yaşındayken mutfakla tanıştı. İlk deneyimlerini amcasının mutfağında kazanan Mehmet Yalçınkaya, kariyeri boyunca dünyayı gezerek önemli yerlerde çalıştı ve birçok ödülün sahibi oldu. İstanbul’da ünlü Maksim ve Bebek Gazinolarında çalışan Mehmet Yalçınkaya, Dünya Aşçılar Olimpiyatları’nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda başarı elde eden Mehmet Yalçınkaya, Berlin – Almanya Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisinde ismini başarılı şekilde duyurdu. Euroturk Chefs Culinary Team takım kaptanlığı da yapan Mehmet Yalçınkaya, gastronomi alanında “Ödüllere Doymayan Şef” olarak anılır.

MasterChef’te bazen sert mizacı bazen esprili, bazen de babacan tavırlar sergileyen Mehmet Şef, engin tecrübelerini ve bilgilerini burada da gösteriyor.