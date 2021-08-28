Magazin MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol kaç yaşında ve nereli?

MsterChef Safanur Bol, ilk önce ana kadroya katılan isimler arasında oldu, sonrasında ise maviş takım kadrosuna girdi. İlk hafta yapılan dokunulmazlık oyunlarını mavi takımın kaybetmesinin ardından ise, eleme adayları arasında yer aldı. Peki, MasterChef Safanur Bol kimdir? Safanur Bol kaç yaşında ve nereli?

28 Ağustos 2021, Cumartesi 17:35 Son Güncelleme:
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MasterChef Safanur bol ilk turda jüri üyelerinden aldığı 3 ebetle bir üst tura çıkma hakkını kazanmıştı. Renkli kişiliği ve başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, ilk haftada elem adayı olan 6 isim arasında yer aldı. Yarışmacının takipçileri ise eleme adayı olan son isim MasterChef Safanur Bol hakkında araştırma yapmaya başladı…

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa Gemlik'te dünyaya gelen Safanur Bol  23 yaşındadır. Kendisinden büyük 2 kardeşinin daha olduğunu dile getiren Safanur Bol, liseye kadar olan eğitimini Bursa'da tamamladı.

Lisans eğitimini ise tam burslu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nden alan Safanur Bol, 6 yıldır İzmir'de yaşıyor ve Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine Yüksek Lisans eğitimi alıyor.

Bol şu an, İzmir'de bir pastanenin şefi olarak kariyerine devam eden Safanur Bol, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Michelin yıldızlı La Mere Brazier'de stajyer olarak çalışmasının yanı sıra hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok restoranda çalıştı.

Safanur Bol, MasterChef Türkiye 2021’de ilk turda hazırladığı balık yemeği ile üç jüri üyesinden de evet oyu olarak bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

Üçlü eşleşmelerde, Azize ve Bahriye ile yarışan MasterChef Safanur, hazırladığı pastırmalı humus ile rakiplerini geride bırakarak üst tura çıkmayı başaran isim oldu.

MasterChef ana kadro elemelerinde yarışmacılardan istenen sac tava yemğini en iyi yapan isimlerden biri olan Safanur Bol, yaratıcılık turuna katıldı ve burada ana ürünü patlıcan olan bir yemek hazırladı.

Gecenin sonunda en çok puanı alarak MasterChef 2021’de ana kadroya katılan isim olan Safanur Bol oldu.

 

 

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