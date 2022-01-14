Masterchef şampiyonu belli oldu

TV8'in bir sezonu daha geride bırakan ve en çok izlenen yarışması MasterChef 2021'de büyük final heyecanı sona erdi.

MasterChef şampiyonu canlı yayında açıklandı. Hasan ve Eren, final etabında birinci olmak için yarıştılar. Yarışmacıların imza yemeklerine jüri üyelerinin verdiği puan sonrasında MasterChef Türkiye'nin birincisi belli oldu.

EREN'İN MENÜSÜ

Doğa

Zarzuela

Külah

HASAN'IN MENÜSÜ

Deniz Mahsüllü Cannoli

Atlas

Churros

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 ÖDÜLÜ

MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonuna, 500 bin TL verileceği konuşuluyor. Ayrıca, MasterChef Türkiye 2021 sezonunu birincilikle bitiren isim, lüks bir arabanın da sahibi olacak. Acun Ilıcalı'nın, diğer yıllardan farklı olarak şampiyona Dubai tatili hediye edeceği de gündemde yer alıyor.

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu olan Eren Kaşıkçı 32 yaşındadır. Kırıkkale doğumlu olan yarışmacı Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı evli ve bir çocuk babasıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamamıştı. MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim almıştır.

Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı.