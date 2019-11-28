MasterChef şefi Mehmet Yalçınkaya'nın sol eli neden hep cebinde? Parmaklarına ne oldu?

MasterChef şefi Mehmet Yalçınkaya'nın sol eli neden hep cebinde? Parmaklarına ne oldu? Sol elini sürekli cebine sokan Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? İşte cevabı...