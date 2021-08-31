MasterChef Sergen Özen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Sergen Özen, geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmış ancak yemeğe sos hazırlamayı unuttuğu için ön elemeleri geçememişti. Bu yıl ise aynı hatayı yapmayacağını dile getiren Sergen Özen, MasterChef’te kırmızı takımda yer alıyor…

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

MasterChef Sergen Özen 25 yaşında ve aslen Tekirdağlı. Otelcilik lisesinden mezun olan olduğunu ve 9 yıldır aşçılık mesleği ile uğraştığını ifade ediyor ve köftecilik üzerine bir dükkanı bulunuyor.

Geçtiğimi yıl da yarışmaya katılan MasterChef Sergen Özen, hazırladığı yemeğe sos eklemeyi unuttuğu için ön elemelerde yarışmadan ayrılmıştı. Bu yıl ise geçen sezonki hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatacağını belirtiyor.

MasterChef Sergen Özen ilk turda hazırladığı mantarlı kuzu eti ve demi glace sos ile Danilo, Somer ve Mehmet şeflerden üç evet oyu alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. İkinci turda Görkem ve Yasemin ile eşleşen Sergen yarışmacılardan istenen soğan çorbasını en iyi hazırlayan isim oldu ve üst tura çıkmayı başardı.

MasterChef ana kadro elemelerinde yarışmacılardan istenilen dalyan köfteyi en iyi hazırlayan yarışmacılar arasında olan Sergen Özen yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Bu turda ise yarışmacılardan ana ürünü kavun olan bir yemek hazırlamaları istendi ve gecenin sonunda en iyi yemeği hazırlayarak ana kadroya giren isim Sergen Özen oldu.

Sergen Özen MasterChef Türkiye 2021’de kırmızı takımda yer alıyor.