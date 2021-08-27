Magazin MasterChef Şükrü Özsarı Kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında ver nereli?

MasterChef Şükrü Özsarı Kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında ver nereli?

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MasterChef Şükrü Özsarı Kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında ver nereli?

Şükrü Özsarı, MasterChef Türkiye 2021’de ana kadroya katılan isimlerden biri oldu. İl tırda hazırladığı ciğer tava ile bir üst tura çıkan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ifade ediyor. Peki, MasterChef Şükrü Özsarı Kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında ver nereli?

27 Ağustos 2021, Cuma 09:32 Son Güncelleme:
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MasterChef Şükrü Özsarı, yarışmada, kırmızı takımda yer alan 8 isimden biri oldu. Yarışmaya yedeklerden katılarak ana kadroya girmeye hak kazanan Şükrü Özsarı, eline geçen bu ikinci fırsat ile çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Yarışmada sergilediği sempatik tavırların ardından da pek çok kişi MasterChef Şükrü Özsarı Kimdir? Şükrü Özsarı kaç yaşında ver nereli? araştırması yapmaya başladı…

MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 tarihinde dünyaya geldi ve İzmir’de yaşıyor. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan MasterChef Şükrü Özsarı, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını ifade ediyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini dile getiren MasterChef Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığının altını çiziyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu olan ve yemekle ilgili birçok yerde çalışan Şükrü Özsarı, bu yarışma sayesinde kendini göstermek istediğini de belirtiyor.

Instagram'da yaklaşık 2 bin 900 takipçisi olan Şükrü Özsarı hem yemek hem de kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

İlk turda hazırladığı ciğer tava ile bir üst tura çıkan Şükrü Özsarı, İkinci turda Mehmet ve Hamza ile eşleşti. Pirinç pilavı ve karnıyarık yemeği ile üçlü düelloları kazandı ve sonrasında ise ana kadroya giren 6. İsim oldu.  

Şükrü Özsarı şu anda MasterChef Türkiye 2021’de kırmızı takımda yer alıyor.

 

 

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