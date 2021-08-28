MasterChef Tahsin Küçük, 13 yaşından bu yana mutfakla iç içe olduğunu ve bu işe babası sayesinde başladığını belirtiyor. İlginç tavırları nedeniyle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından da pek çok televizyon izleyicisi, MasterChef Tahsin Küçük kimdir? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? araştırması yapıyor…

TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve yarışmaya Kocaeli’nden katılıyor. 13 yaşından bu yana mutfak ve yemeklerle iç içe olduğunu ifade eden yarışmacı, bu kadar küçük yaşta mutfağa girmesinin sebebinin babası olduğunu söylüyor.

MasterChef Tahsin Küçük yemeklerin haricinde birçok dans türüyle de ilgileniyor.

Okan Üniversitesi gastronomi mezunu olan Tahsin Küçük, 2015 yılında 'Ver Fırına' isimli yemek yarışmasına, geçtiğimiz yıllarda da Yemekteyiz isimli yarışma programına da katıldı.

Tahsin Küçük, Masterchef'in ilk turunda hazırladığı konfi tekniğiyle pişirilmiş somonla üç jüri üyesinden de evet alarak bir üst tura çıkmayı başardı. İkinci turda Burak ve Mercan ile eşleşen Tahsin Küçük hazırladığı köz biber sosu ile rakiplerini geride bırakarak üst tura çıkan isim oldu.

Kitel yemeğinin yapıldığı ana kadro seçimlerinde tabağı en çok beğenilen yarışmacılarında olan ve yaratıcılık turuna katılmaya hak kazanan Tahsin Küçük, ana ürünü anjelik eriğini olan yaratıcılık turunun sonunda ana kadroya katılan isim oldu.

Tahsin Küçük MasterChef 2021’de mavi takımda yarışıyor.