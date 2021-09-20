MasteChef Tunahan Ak, ana kadroya girmesinin ardından yarışmada mavi takım üyeleri arasına girmişti. Hırslı bir yarışmacı olan ve hem seyircilerin hem de jüri üyelerinin beğenisini kazanan genç yarışmacının elenmesi ise büyük sürpriz oldu. Peki, MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, henüz 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunu olan Bolu'da 4 yıl yatılı okudu,1,5 yıldır da Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da bunun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Ana kadroya katılmaya hak kazanan Tunahan Ak, mavi takım içinde yer alıyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ttunahanak kullanıcı adıyla yer alan Tunahan'ın, 193 bin takipçisi bulunuyor.

TUNAHAN AK 19 EYLÜL AKŞAMI MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

Tunahan veda ederken, ''Benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım. Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin gençlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Tunahan'ın yakın arkadaşı Tahsin gözyaşlarını tutamadı. Tunahan'ın elenmesi sosyal medyada gündem oldu.



