Masterchef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli?

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda turu geçen isimlerden biri oldu. Mehmet şefin imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasının yapıldığı tur elemesinde Masterchef Tunahan Ak, en çok puanı alırken, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla şefleri kahkahaya boğdu…

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan genç yarışmacı, Bolu’da 4 yıl yatılı okuduğunu ve 1,5 yıldır da Kadıköy’de bir çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olmasını istediği için yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da kendisi için iyi bir fırsat olduğunu hatta şu anda bile iş teklifi aldığını kaydetti.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmayı başarmıştı. İkinci turda ise Mehmet şefin imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasını yaptı ve turu geçmeyi başardı.