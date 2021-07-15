Magazin Masterchef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli?

Magazin

Masterchef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Tunahan Ak, eğlenceli sohbetiyle stüdyodakileri güldürmeyi başarırken, izleyicilerin de merak ettiği bir isim haline geldi. Masterchef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak kaç yaşında ve nereli? Soruları da internette en çok aranan konular arasına girdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 15:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda turu geçen isimlerden biri oldu. Mehmet şefin imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasının yapıldığı tur elemesinde Masterchef Tunahan Ak, en çok puanı alırken, kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla şefleri kahkahaya boğdu…

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan genç yarışmacı, Bolu’da 4 yıl yatılı okuduğunu ve 1,5 yıldır da Kadıköy’de bir çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olmasını istediği için yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye’ye katılmanın da kendisi için iyi bir fırsat olduğunu hatta şu anda bile iş teklifi aldığını kaydetti.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden “evet” oyu alarak ikinci tura çıkmayı başarmıştı. İkinci turda ise Mehmet şefin imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasını yaptı ve turu geçmeyi başardı.

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kadıköy, Cihangir ve İstiklal
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Tadından yenmiyor
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
12 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
12 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Ne uzak ol ne çok yakın!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Evleniyorlar
Suna Akyıldız
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İrem Derici'nin sahilde suşi keyfi