Magazin MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli?

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MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Tunahan Ak, ana kadroya katılmaya hak kazanan isimler arasında yer alıyor. Yarışmadaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç yarışmacı ilk bölümde patates yatağında bonfile yaparak jüri üyelerini etkilemişti. Peki, MasterChef Tunahan Ak kimdir? Tunahan Ak, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

26 Ağustos 2021, Perşembe 12:07 Son Güncelleme:
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MasteChef Tunahan Ak, ana kadroya girmesinin ardından yarışmada mavi takım üyeleri arasına girdi. Hırslı bir yarışmacı olan ve hem seyircilerin hem de jüri üyelerinin beğenisini kazanan genç yarışmacının kaç yaşında ve nereli olduğu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor…

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, henüz 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunu olan Bolu'da 4 yıl yatılı okudu,1,5 yıldır da Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da bunun için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor.

Ana kadroya katılmaya hak kazanan Tunahan Ak, mavi takım içinde yer alıyor.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ttunahanak kullanıcı adıyla yer alan Tunahan'ın, Instagram'da 193 bin takipçisi bulunuyor.

 

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