MasterChef Türkiye 59. bölüm! MasterChef Türkiye bu akşam duygulandıracak
Sevilen yarışma programında geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinden sonra toplamdan yedi aday kalmıştı. Kalan yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için en güzel çöp şiş kebabı yapmaya çalıştılar. Verilen süre sonunda bir tanesi şeflerin daha çok beğenisini kazandı. Dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye 58. bölümde kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Cemre olarak seçti. MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. MasterChef Türkiye 59. bölümde neler yaşanacak?
MasterChef Türkiye 58. yeni bölümü yine heyecanlı sahneleri ile izleyenleri TV8 ekranına kilitledi. Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinden sonra toplamdan yedi aday kalmıştı. Kalan yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için en güzel çöp şiş kebabı yapmaya çalıştılar. Verilen süre sonunda bir tanesi şeflerin daha çok beğenisini kazandı. Masterchef 58. bölümde kaptanlık oyununu Alican kazandı.
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Cemre olarak seçti.
Mavi Takım kaptanı Alican: Güzide, Rıfat, Ekin
Kırmızı Takım kaptanı Cemre: Yasin, Batuhan
Mavi takım kazandı
MasterChef Türkiye 58. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunun kazanan takımı ise Mavi Takım oldu...
MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı
MasterChef Türkiye'de yeni kurallar
Ekranların en çok sevilen yarışma programında finale az bir zaman kaldı. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye'de geriye 7 yarışmacı kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şefler, yarışmanın yeni kuralını açıkladı. Buna göre bundan sonra artık eleme oylaması yapılmayacak. Her gün oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü tabağı hazırlayan direk olarak eleme potasına gidecek.
MasterChef Türkiye59. bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı yayınlandı
MasterChef Türkiye 59. bölümde 7 yarışmacı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne misafir olacak.