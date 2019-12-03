MasterChef Türkiye 59. bölüm! MasterChef Türkiye bu akşam duygulandıracak

MasterChef Türkiye 58. yeni bölümü yine heyecanlı sahneleri ile izleyenleri TV8 ekranına kilitledi. Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinden sonra toplamdan yedi aday kalmıştı. Kalan yarışmacılar, kaptanlık oyununu kazanmak için en güzel çöp şiş kebabı yapmaya çalıştılar. Verilen süre sonunda bir tanesi şeflerin daha çok beğenisini kazandı. Masterchef 58. bölümde kaptanlık oyununu Alican kazandı.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Alican kazandı ve Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı Takım kaptanını ise Cemre olarak seçti.

Mavi Takım kaptanı Alican: Güzide, Rıfat, Ekin

Kırmızı Takım kaptanı Cemre: Yasin, Batuhan

Mavi takım kazandı

MasterChef Türkiye 58. son bölümde takım oyunu oynandı. Büyük bir heyecanın yaşandığı oyunun kazanan takımı ise Mavi Takım oldu...

MasterChef Türkiye 58. bölüm fragmanı





MasterChef Türkiye'de yeni kurallar

Ekranların en çok sevilen yarışma programında finale az bir zaman kaldı. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye'de geriye 7 yarışmacı kaldı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu şefler, yarışmanın yeni kuralını açıkladı. Buna göre bundan sonra artık eleme oylaması yapılmayacak. Her gün oynanacak bir takım oyunu sonrasında kaybeden takım, bir de bireysel bir oyun daha oynayacak. Bu oyunda en kötü tabağı hazırlayan direk olarak eleme potasına gidecek.

MasterChef Türkiye59. bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye 59. bölüm fragmanı yayınlandı





MasterChef Türkiye 59. bölümde 7 yarışmacı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne misafir olacak.



