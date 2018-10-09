Masterchef Türkiye eleme adayları kimler oldu?

Masterchef'in 11. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Son bölümde yarışmacılar resmen zamanla yarıştı. Bu zamana yarış esnasında da heyecan doruğa çıkarken yarışmacılar arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Fakat Tuğçe'nin şok isteği herkesi şaşırttı. Tuğçe, Jürinin karşısına geçerek "Beni diskalifiye eder misiniz?" dedi. Fakat juri bu isteği geri çevirdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Masterchef'in dün akşamki kazanan takımı Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu Esra kazanırken eleme adayları Tuğçe ve Özlem oldu.