TV8'in ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de final gününe çok az bir zaman kaldı. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada haftanın ilk iki eleme adayı belirlenmiş durumda. Peki eleme adayları kimler ve MasterChef Türkiye finali ne zaman?

MasterChef ilk iki eleme adayı kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta ilk iki eleme adayı Ekin ve Alican oldu. 3. eleme adayı bu akşam belli olacak ve Cuma günü bir kişi daha elenecek.

MasterChef Türkiye üçüncü eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de yarın kritik bir akşam yaşanacak. Güzide ve Cemre yarı final için yarışacaklar. Toplamda üç oyun oynayacak olan Güzide ve Cemre arasından oyunlarda en fazla puanı toplayan kişi yarı finale yükselirken diğer kişi Ekin ve Alican ile eleme potasında yarışacak.

MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu olacak.