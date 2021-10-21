Magazin MasterChef Türkiye nerede çekiliyor? (21 Ekim) Taşkale tahıl ambarı nerede, hangi ilde? Taşkale tahıl ambarının özellikleri neler?
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MasterChef Türkiye nerede çekiliyor? (21 Ekim) Taşkale tahıl ambarı nerede, hangi ilde? Taşkale tahıl ambarının özellikleri neler?

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MasterChef Türkiye nerede çekiliyor? (21 Ekim) Taşkale tahıl ambarı nerede, hangi ilde? Taşkale tahıl ambarının özellikleri neler?

MasterChef Türkiye, 21 Ekim akşamı Taşkale tahıl ambarında sevenlerinin karşısına çıkıyor. Killi kireç taşı oyularak elde edilen bu ambarların en yenisi 150 yıllık tarihe sahip ve bir buzdolabı gibi işlevi görerek gıdaların 50 yıl bozulmadan kalmasını sağlıyor. Taşkale tahıl ambarı nerede, hangi ilde? İşte özellikleri…

21 Ekim 2021, Perşembe 20:19 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye izleyenlerini şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz programlarda da stüdyo dışında gerçekleştirilen çekimlere bir yenisi daha eklendi. 21 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye’de bu sefer yarışmacılar, Taşkale tahıl ambarında tezgah başına geçti. İşte, Taşkale tahıl ambarı hakkında merak edilen detaylar…

MASTERCHEF’İN ÇEKİLDİĞİ TAŞKALE TAHIL AMBARI NEREDE, HANGİ İLDE?

MasterChef Türkiye’nin 21 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümü Karaman ilinde bulunan Taşkale tahıl ambarında çekildi. Turistik açıdan önemli bir konuma sahip olan Taşkale'de Taştan Oyma Tahıl Ambarları'yla birlikte Manazan Mağaraları ve İncesu Mağarası gibi gezilecek yerler de bulunmaktadır.

TAŞKALE TAHIL AMBARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Taşkale tahıl ambarında killi kireç taşından yüksek bir kayanın oyulmasıyla oluşturulan mağara ve odalar, yüzyıllardan beri tahıl ambarı olarak kullanılıyor. Günümüzde hala kullanılmakta olan bu tarihi ambarlar, tamamen insan eliyle inşa edilmiş.

Bu ambarların buraya inşa ediliş nedeni ise killi kireç taşının nemi ve ısıyı sabit tutma özelliği. Bu özellik sayesinde bu ambarlardaki tahıllar, bozulmadan uzun süre muhafaza edilebiliyor.

Erken Hıristiyanlık döneminde kullanılmaya başlayan kaya ambarların, en yenisinin 150 yıl önce yapıldığı belirtiliyor. Tahıllar, makara sistemiyle yukarıdaki mağaralara çıkartılıyor. Kayadan 250'den fazla tek veya iki odalı ambarlar bulunuyor.

Bölgedeki taş ambarların içerisine koyulan buğdaylar, özelliğini kaybetmeden 50 yıl dayanabiliyor. Nohut, buğday, arpa, mercimek ve ceviz gibi ürünler, yıllar boyunca burada saklanmış ve saklanmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

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