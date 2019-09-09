Jürinin istediği menü için verilen sürenin bitimiyle yarışmacıların elini masadan çekmesi gerekirken, bir yarışmacı bu kuralı ihlal etti.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Yasin Obuz'un süre bittikten sonra işlem yaptığını söyledi ve rejiden görüntüleri isteyip izlediğini ifade etti.

'KAPTANLIK OYUNUNUN DIŞINDASIN'

Mehmet Şef, "Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu, dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı, almadın mı? Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz 'bitti' dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur" ifadelerini kullandı.

Yasin ise kendisini savunarak, "Ben tabağın şekliyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Aldı benim yumurtamı attı, bir şey diyemedim. Haksızlık yaptıysam farkında olmadan yapmışımdır" dedi.

Kural ihlali gerekçesiyle MasterChef Yasin, Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

'MasterChef Türkiye' yarışmacılarından Gaziantep yöresine ait zeytinyağlı kuru dolma, şehriyeli bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve katmer yapması istendi.

'MasterChef'in son bölümünde ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.Hazırladıkları yemekler şefler tarafından beğenilen mavi takım, ödül olarak Danilo Zanna ile masterclass hakkı elde etti.





Bu haberi de okudular MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye 8. bölüm elenen isim