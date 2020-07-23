Magazin MasterChef Türkiye'de Emel Günoğlu rüzgarı!

MasterChef Türkiye'de Emel Günoğlu rüzgarı!

Magazin

MasterChef Türkiye'de Emel Günoğlu rüzgarı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşam ekrana gelen bölümüne, elemeye katılan Emel Günoğlu damga vurdu. Yarışmanın elemelerine iki ayrı yemekle gelen Emel, jürinin itirazları sonucunda birini seçmek zorunda kaldı. Yarışmacı, daha sonra ise söylediği şarkıyla şeflere eğlenceli anlar yaşattı.

23 Temmuz 2020, Perşembe 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TV8'de yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacı seçmelerine devam ediyor.

Yarışmanın son bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacı adaylarından Emel Günoğlu, yaptığı iki yemek ve yanında getirdiği şerbetle dikkat çekti.

Neşeli karakteriyle yarışmaya damga vuran Emel stüdyoya ilk girdiği andan itibaren yaptığı her hareketiyle jüriyi şaşırttı.

Jüriden Emel'e sürpriz

Yarışmaya ekşili semiz otu ve et yemekleriyle katılan Emel, evde yaptığı şerbeti de jüriye ikram etti. Ancak ünlü şefler şerbeti kendisinin yapıp yapmadığına emin olamadı. Bunun üzerine cep telefonunda videoyu göstermek isteyen yarışmacı dışarıya çıktı.

Şefler ise yarışmacıya sürpriz yapmak için tabakları da alarak stüdyodan çıktı. Emel Günoğlu ise geri döndüğünde yemekleri ve jüriyi göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir süre sonra geri dönen şefler ise Emel'in cep telefonundan şerbeti yapma videosunu izlediler.

Jürinin kararı zorladı

Daha sonra ise jüri karar aşamasına geçti. İki yemeği de tadan ünlü şefler, yarışmacı Emel'den birini seçmesini istedi.

Emel Gündoğan kritik bir karar vererek semiz otu yemeğini değerlendirmelerini istedi. Jüri üyelerinin de ortak kararıyla beğendikleri yemek semiz otu olunca, Emel Günoğlu 3 evet oyuyla üst tura çıkmayı başardı.

Mehmet Şef, "Yaptığın semiz otu, nohutun pişmesi ve ekşiliğiyle senin üst tura geçmen için yeterli. Diğerinde de yaratıcı yönünü göstermişsin" dedi.


İlgili Haberler
Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye'yi bastıMasterChef'e katılan emekli astsubayın duygulandıran hikayesiMasterChef Somer'e benzeyen yarışmacı görenleri şaşırttıMasterChef'te Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Seni buradan dışarı atarımAcun Ilıcalı isyan etti: Lütfen MasterChef'e başvurmayın!


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşk-ı Memnu finali, sosyal medyayı yıktı geçti!