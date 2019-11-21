Ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Bu akşam kimin eleneceği merak konusu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Yasin ve Kıvanç eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takımdan Batuhan ve Suna eleme potasına girdi.

MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye'de eleme bu akşam yapılacak. Dört ismin eleme potasında yer aldığı MasterChef'te bu akşam en heyecanlı elemelerden birisi yaşanacak. Pek çok seyirci oldukça meraklı bir şekilde elenecek kişinin kim olacağını merakla bekliyor. Yarışmaya elenip hayallerine kim veda edecek şimdiden merak konusu diyebiliriz.

Eleme Adayları Kimler?

Masterchef'de eleme adayları mavi takım içerisinde yarışan Yasin ve Kıvanç olurken, kırmızı takımdan da Batuhan ve Suna eleme potası içerisinde yer alıyor. Bu dört isimden bir kişinin eleneceği gece de neler yaşanacak merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye 52. bölüm fragmanı



