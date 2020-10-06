MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kaptanlık oyunu oynandı. Şeflerin istediği yemeği en iyi yapmak ve bu haftanın mavi takım kaptanı olmak isteyen 15 yarışmacı kıyasıya yarıştı. Ton balığının ana karakter olduğu yaratıcılık oyununda finale Tanya, Walison ve Esra kaldı. En iyi ürünü hazırlayarak bu haftanın mavi takım kaptanı Esra oldu.

Mavi takımın kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak da Ebru'yu seçti. İlk kez kaptanlık heyecanı yaşayan Ebru, 'Esra abladan rica ettim, 'beni kaptan yap' diye o da beni kaptan yaptı' açıklamaları dikkat çekti.

Kaptanlar yarıştı

İki takım kaptanı arasında avantaj oyunu oynandı. Şefler bu haftanın avantaj oyununu açıkladı. Başarılı olan takım kaptanı diğer takıma göre markette iki katı süre geçirebilecek. Esra ve Ebru arasında gerçekleşen düelloda Levrek buğulamanın kazananı Ebru oldu.

MasterChef Mavi takım

Esra (Kaptan)

Furkan

Barbaros

Emir

Uğur

Ayyüce

Özgül

Didem

MasterChef Kırmızı takım

Ebru (Kaptan)

Serhat

Tanya

Eray

Sefa

Berker

Walison

Yedekten yarışmacı gelemeyecek

Geçtiğimiz hafta son kez yedekten yarışmacı alan MasterChef programına artık yeni yarışmacı katılmayacak.







