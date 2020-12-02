'MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı?
TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020'nin 112'nci bölümünde, kırmızı ve mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Edirne tava ciğerini en iyi yapan yarışmacı, 25 bin TL'yi almaya hak kazandı.
02 Aralık 2020, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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im'MasterChef Türkiye'de; kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk turda Arnavut ciğer yaptı. Şefler, ilk turda en zayıf yemeği yapan isimlerin Emir ve Sefa olduğunu açıkladı. İkinci etapta ciğer şiş için mücadele verildi. 35 dakikalık sürenin ardından Ebru ve Serhat elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kaldı.
25 bin TL'nin sahibi Eray oldu
Son turda şefler, yarışmacılardan bu kez Edirne tava ciğeri yapmasını istedi. 35 dakikalık sürenin sonunda şefler, oy birliği ile para ödülünü kazanan ismin Eray Aksungur olduğunu açıkladı. Eray, böylece 25 bin TL'nin sahibi oldu.
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