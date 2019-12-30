MasterChef Türkiye'de bu gece final heyecanı yaşandı. Çok çekişmeli yarışmanın ardından yarışmayı kazanan belli oldu. MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef şampiyon belli oldu mu? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte merak edilen o detaylar..

MasterChef şampiyonu Cemre oldu..

MasterChef Cemre Uyanık nereli, kaç yaşında?

Aslen Şanlıurfalı olan 27 yaşındaki Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı. Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyduğunu belirtmişti. Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu belirtmişti.