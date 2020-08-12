MasterChef 2020'nin ilk final turunun tamamlanmasının ardından ikinci tur elemeleri başladı. MasterChef 2. grupta ana kadroya girmeyi başaran ilk yarışmacı Barbaros Yoloğlu olmuştu. Yarışmanın 11 Ağustos Salı günü ekrana gelen son bölümünde ise kalan 13 yarışmacı en iyi tabağı hazırlayıp şeflerden geçerli notu almak için yarıştı.

Gözyaşlarına boğuldu

İlk turda en iyi tutmaç çorbasını yaparak bir üst tura çıkmak isteyen yarışmacılar zor anlar yaşadı. Zamanı iyi değerlendiremediği için çorbanın sunumunu hazırlayamayan Dilara, gözyaşlarına boğuldu. Bir Anadolu klasik yemeği olan bu çorbayı en iyi hazırlayan altı yarışmacı ise Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya oldu.

En zayıf Gülşah'ın tabağıydı

İkinci oyunda ise yarışmacılara verilen ana ürün jumbo karides oldu. Bu ürünle 30 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştılar. Sürenin bitimi sonrasında yarışmacılar, tek tek yemeklerini şeflere gösterip tadım için sundular. Şefler, tadım sonunda oy birliği ile verdikleri kararı açıkladı. Yaratıcılık oyununda en zayıf tabağın Gülşah'a ait olduğu belli oldu.

En iyi tabağı hazırlayan Tanya Kilitkayalı ise, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 10. yarışmacı oldu.

Tanya Kilitkayalı kimdir?

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun. Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar'da yöresel tatlar hazırlıyor. Üçlü elemelerde İsmail ve Aycan ile eşleşen Tanya birinci olmuş ve final turuna kalmaya hak kazanmıştı.







