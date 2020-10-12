MasterChef Walison'un 11 yaşında kızı varmış
Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te dün akşam Walison Fonseca elendi. Walison elenince hayatıyla merak konusu oldu. 11 yaşında bir kızı olan Walison sosyal medyada gündem oldu.
12 Ekim 2020, Pazartesi 13:43 Son Güncelleme:
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Dün akşam MasterChef'ten elenen ve bunu "MasterChef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu. Tüm ekibe birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanlar için teşekkür ederim. Türkiye beni kucakladığı için çok gururlu ve şimdi daha Türk hissediyorum. Şimdi hayat devam ediyor ve birçok sürprizle hadi bakalım" paylaşımıyla duyuran Walison'ın 11 yaşında Amaya adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.
'E ne var bunda olamaz mı?' dediğinizi duyar gibiyiz. Olur tabii neden olmasın. İzleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları şaşırtan detay 34 yaşındaki Walison'ın olduğundan daha genç görünüyor olması.
https://www.instagram.com/p/CDq4_OPAWqK/
Bakınız yorumlar:
https://twitter.com/insanitmulier/status/1315390239469432832
https://twitter.com/hello_bilana/status/1315386611585212418
https://twitter.com/thevse2/status/1315386464985903106
https://twitter.com/forevercemalca/status/1315408104461303809
https://twitter.com/sefmirluvs/status/1315386376649666561
https://twitter.com/tadimkasigipod/status/1315387755409608704