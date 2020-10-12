Dün akşam MasterChef'ten elenen ve bunu "MasterChef Türkiye'ye katılmanın bu harika deneyimini bu gülümsemeyle sonlandırıyorum. Büyük zorlukların üstesinden geldiğim başka bir dil hiç görmediğim yemekler ve hayatım için başka güzel öğrenim yaşadığım inanılmaz bir 3 hafta oldu. Tüm ekibe birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanlar için teşekkür ederim. Türkiye beni kucakladığı için çok gururlu ve şimdi daha Türk hissediyorum. Şimdi hayat devam ediyor ve birçok sürprizle hadi bakalım" paylaşımıyla duyuran Walison'ın 11 yaşında Amaya adında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

'E ne var bunda olamaz mı?' dediğinizi duyar gibiyiz. Olur tabii neden olmasın. İzleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları şaşırtan detay 34 yaşındaki Walison'ın olduğundan daha genç görünüyor olması.









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