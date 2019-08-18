MasterChef bu akşam sevenleriyle buluşacak. Geçen sezon büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yarışmanın yeni sezonu merakla bekleniyor. Yarışmayı geçen sene kaçırmayanlar şimdi "MasterChef yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef bu akşam saat saat 20.00'de akrana gelecek. Yarışmada Hazer Amani'nin yerine İtalyan şef Danilo Zanna olacak. Danilo'ya Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu eşlik edecek.