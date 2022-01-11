MasterChef Türkiye’de adım adım finale yaklaşılırken, üçüncü finalist de 10 Ocak Pazartesi akşamı belli oldu. Haftalardır finale adını yazdırmak için mücadele eden yarışmacılardan Eren ve Tahsin ilk iki finalist olurken, üçüncü finalist dün akşam yapılan yarışmayla belli oldu. Heyecan dozu yüksek gecenin sonunda elenen isimle birlikte bir yarışmacı elenirken, bir yarışmacı beyaz önlüğü giydi…

ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU? DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarının eğlenceli ve lezzetli yarışması MasterChef Türkiye’de 10 Ocak akşamı kıyasıya bir mücadele yaşandı. Cuma akşamı gerçekleşecek finalde üç isim şampiyonluk için yarışacak. Finale ismini yazdıran ilk iki isim Eren ve Tahsin olurken, üçüncü finalist olmak için Sergen ve Hasan karşı karşıya geldi.

İlk turda şefler yarışmacılardan Pekin ördeği yapmasını istedi, bu turu önde kapatan isim Sergen oldu, ikinci turda da yine Sergen sadece bir puan farkla Hasan’ı geride bıraktı.

Finalisti belirleyecek üçüncü turda ise bu sefer Danilo, Somer ve Mehmet şefin istediği yemek kırlangıç çorbası oldu. Verilen sürenin ardından şefler tabakları değerlendirdi ve ilk iki turda geride kalan Hasan, yaptığı kırlangıç çorbası ile puanları topladı ve Sergen’i geride bırakarak üçüncü finalist olarak adını yazdırdı.

Üçüncülüğe çıktığını öğrenen Hasan yaptığı açıklamada, "Biz Sergen ile burada beraberiz. Kendisi kıymetli bir dostum, bu şekilde devam edecek aramızdaki bağ. Sevinçliyim ilk üçe girdim hüzünlüyüm Sergen gitti." ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye’nin dördüncüsü olarak yarışmaya veda eden Sergen ise şeflerin büyük övgüsünü aldı. “Hepiniz teker teker teşekkür ederim şefim. Mutluyum aslında şefim. Gelebileceğim en güzel yerlere geldim. Bu meslek için çabaladım, kendimi kanıtladım. Buradan çıktığım gibi çok güzel işler yapacağım.” diyen Sergen, arkadaşları ve şeflerin alkışlarıyla uğurlandı. ''Masterchef maceram burada sona erdi. Pişmanlık duyacağım hiçbir şey yok.” diyen Sergen, “Mutlu olmamım sebebi buranın bana kattığı şeyler. Üzgün bir veda etmiyorum.'' sözleriyle yarışmaya veda etti.



