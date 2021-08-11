Magazin MasterChef’te 10 Ağustos’ta kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi?

MasterChef’te 10 Ağustos’ta kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi?

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MasterChef’te 10 Ağustos’ta kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi?

Masterchef’te 10 Ağustos akşamı yine heyecanı yüksek bir akşam yaşandı. Gece sonunda Mehmet ve Somer şefler ana kadroya kimin gireceğine karar vermekte zorlanınca kazanan ismi Danilo şef belirledi. İşte tüm yaşananlar ve MasterChef’te 10 Ağustos’ta kim kazandı? Masterchef ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtları…

11 Ağustos 2021, Çarşamba 12:08 Son Güncelleme:
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MasterChef’te ikinci grubun yarışmacıları seçilmeye devam ediyor. 10 Ağustos Salı akşamının kazanan ismi Masterchef’te ana kadroya girmeye ve isminin yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazandı. İşte, Masterchef 34. bölümde yaşananlar ve ana kadroya giren isim….

MASTERCHEF’TE 10 AĞUSTOS’TA KİM KAZANDI?

Masterceh’in 10 Ağustos akşamı yayınlanan 34. Bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek ve ikinci grupta yer almak için mücadele etti. İlk turda yarışmacılardan 50 dakika içerisinde Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiyye yapılması istendi.

Sürenin sona ermesinin ardından yapılan yemekleri değerlendiren Mehmet, Somer ve Danilo şefler, Samet, Merve, Hüseyin, Hasan, Görkem, Burcu ve Araz’ın tabaklarını beğendi ve bu yarışmacılar ikinci tura kaldı.

Yaratıcılık alanında olan ikinci turda yarışmacılara ana ürün olarak fıstık ezmesi verildi ve 40 dakika içinde en yaratıcı ve lezzetli tabağın hazırlanması istendi.

Verilen sürenin bitmesiyle şefler tadımlara başladı. En çok beğenilen iki tabağın sahipleri ise Araz ve Burcu oldu.

Değerlendirenin sonunda ise Somer Sivrioğlu Burcu’nun tabağını beğenirken, Mehmet Yalçınkaya oyunu Araz’ın tabağından yana kullandı.

Mehmet ve Somer şeflerin oyları belli iken, Danilo şef kazananı belirleyen isim oldu. Ancak kararını diğer jüri üyelerine bildirmedi. Şef Mehmet Yalçınkaya yarışma sırasında bu durumun Masterchef’te bir ilk olduğunun altını çizdi.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef’te ana kadroya girecek ismi açıklamadan önce konuşan Danilo Zanna ise "İki farklı tabak ama ikisi de çok başarılı. Ben iki şefi dinledim ve ikisi de doğru aslında. Ben bir karar aldım. MasterChef'te ana kadroya giren 8. yarışmacı Burcu" dedi.

Böylelikle ana kadroya giren ve ikinci grupta yarışmaya hak kazanan isim Burcu oldu.

 

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