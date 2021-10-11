TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef’te dün akşam Azize, Tahsin, Pelin, Mustafa, Dilara ve Burcu elenmemek için ocak başına geçti. İlk etabın ardından Dilara, Mustafa ve Azize ikinci tura kaldı ve yapılan İncir yemeğinin ardından bir isim yarışmaya veda etti. İşte, 10 Ekim gecesi yaşananlar ve MasterChef’ten elenerek giden isim…

MASTERCHEF’TE 10 EKİM’DE KİM GİTTİ?

MasterChef 2021’de 10 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti.

6 eleme adayı da hafta içi oynanan üç dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan çıkmıştı. Mehmet, Soner ve Danilo şefler, ilk etapta yarışmacılardan ana ürünü İspir fasulyesi olan bir tabak hazırlamalarını istediler.

Verilen sürenin ardından tadım yapan şefler, Tahsin, Burcu ve Pelin’in tabağını başarılı bulurken, yemeğini ocakta bırakan Azize’nin tabağı değerlendirmeye alınmadı. Böylelikle Azize, Mustafa ve Dilara ikinci etaba kaldı.

Yarışmaya devam edebilmek için en iyi yemeği hazırlamak durumunda kalan Mustafa, Dilara ve Azize’den Mehmet Şef’in özel tarifi olan İnci yemeği yapılması istendi. Heyecan ve stres içinde geçen sürenin sona ermesiyle şefler yemekleri tadarak yarışmadan ayrılacak ismi açıkladı. Buna göre, 10 Ekim Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim Mustafa Ozan oldu…