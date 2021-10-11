Magazin MasterChef’te 10 Ekim’de kim gitti? Bu hafta MasterChef’ten kim elendi?

MasterChef’te 10 Ekim’de kim gitti? Bu hafta MasterChef’ten kim elendi?

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MasterChef’te 10 Ekim’de kim gitti? Bu hafta MasterChef’ten kim elendi?

MasterChef’te 10 Ekim Pazar akşamı yine rekabetin yüksek olduğu bir eleme gecesi yaşandı. Hafta içinde yapılan 3 yarışmada da kırmızı takım kaybedince, aynı takımdan 6 isim eleme adayı olmuştu. Eleme gecesinde ilk etapta yarışmacılar ana ürünü ispir fasulyesi olan yemek hazırladılar. Tabağı en az beğenilen üç isim ise ikinci etaba kalarak elenmemek için mücadele ettiler. Peki, MasterChef’te 10 Ekim’de kim gitti? Bu hafta MasterChef’ten kim elendi? İşte yanıtı…

11 Ekim 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan MasterChef’te dün akşam Azize, Tahsin, Pelin, Mustafa, Dilara ve Burcu elenmemek için ocak başına geçti. İlk etabın ardından Dilara, Mustafa ve Azize ikinci tura kaldı ve yapılan İncir yemeğinin ardından bir isim yarışmaya veda etti. İşte, 10 Ekim gecesi yaşananlar ve MasterChef’ten elenerek giden isim…

MASTERCHEF’TE 10 EKİM’DE KİM GİTTİ?

MasterChef 2021’de 10 Ekim akşamı oynanan eleme oyununun ardından bir isim yarışmaya ve hayallerine veda etti.

6 eleme adayı da hafta içi oynanan üç dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan çıkmıştı. Mehmet, Soner ve Danilo şefler, ilk etapta yarışmacılardan ana ürünü İspir fasulyesi olan bir tabak hazırlamalarını istediler.

Verilen sürenin ardından tadım yapan şefler, Tahsin, Burcu ve Pelin’in tabağını başarılı bulurken, yemeğini ocakta bırakan Azize’nin tabağı değerlendirmeye alınmadı. Böylelikle Azize, Mustafa ve Dilara ikinci etaba kaldı.

Yarışmaya devam edebilmek için en iyi yemeği hazırlamak durumunda kalan Mustafa, Dilara ve Azize’den Mehmet Şef’in özel tarifi olan İnci yemeği yapılması istendi. Heyecan ve stres içinde geçen sürenin sona ermesiyle şefler yemekleri tadarak yarışmadan ayrılacak ismi açıkladı. Buna göre, 10 Ekim Pazar akşamı yarışmaya veda eden isim Mustafa Ozan oldu…

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