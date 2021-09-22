MasteChef yarışmasında her hafta mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlık için yarışıyor sonrasında ise kaybeden takımdan iki isim eleme potasına giriyor. MasterChef’in 21 Eylül akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu için takımlardan Osmanlı Saray Mutfağına özgü yemekler hazırladı. Bir takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takımdan iki isim eleme adayı oldu…

MASTERCHEF'TE 21 EYLÜL'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te 21 Eylül akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer, Danilo ve Mehmet şefler, yarışmacılardan Osmanlı Saray Mutfağına ait, pırasa köfte, soğanlama, ayva kaylesi, mualla, leblebi helvası ve ıspanak borani yapmalarını istedi. Heyecan ve rekabet içinde geçen ilk etabın sonunda haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan ise kırmızı takım oldu.

DÜN AKŞAM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın ilk etabı kazanmasının ardından dün akşam MasterChef’te, mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için ocak başına geçti. Büyük rekabete sahne olan bireysel dokunulmaz yarışını ise Burcu kazandı ve format gereği dokunulmazlığı kazanan Burcu bir arkadaşını eleme adayı olarak gösterdi ve dün akşam MasterChef’ye ilk eleme adayı Mustafa oldu.

Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için de mavi takım kendi içinde oylama yaptı. Eren ve Sergen’in isimleri yedişer defa yazılırken, eşitliği bozmak için mavi takımın kaptanı Azize bir oy daha kullandı. Azize’nin Sergen’in ismini vermesiyle dün akşam MasterChef’te ikinci eleme adayı Sergen oldu…