MasterChef Türkiye’de yarışmacılar her hafta olduğu gibi 25 Ekim Pazartesi akşamı da mavi takımın kaptanı olabilmek için ter döktü. Kıyasıya verilen mücadelenin ardından mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanan isim kırmızı takımın kaptanını belirledi. İşte, “MasterChef’te 25 Ekim kaptanlık oyununu ve düelloyu kim kazandı?” “MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?” sorularının yanıtları…

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

25 Ekim Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye’de yarışmacılar ilk etapta mavi takımın kaptanı olabilmek için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer şefler kaptanlık oyununda yarışmacılardan Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş usulü çiğ köfte yapmalarını istedi. Yöresel kıyafetlerle renk kazanan yarışmada, yarışmacılar 45 dakika boyunca en güzel çiğ köfteyi yapabilmek için mücadele etti.

Sürenin sonunda Ateş, Azize ve Burcu’nun hazırladığı çiğ köfteler en başarılı tabak olurken, mavi takımın kaptanı olan isim Ateş oldu.

Format gereği mavi takımın kaptanı seçilen Ateş de kırmızı takımın kaptanı olarak Pelin’i seçti.

Mavi ve kırmızı takımın kaptanlarının belli olmasının ardından takımlar yeniden oluşturuldu. MasterChef’te bu haftanın takımları şu şekilde kuruldu;

Mavi takım: Ateş (Kaptan), Araz, Hasan, Tahsin, Mert, Burcu, Safanur

Kırmızı Takım: Pelin (Kaptan) Sergen, Eren, Azize, Dilara, Emre

DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaptanı Ateş ve kırmızı takımın kaptanı Pelin, takımlarına avantaj kazandırmak için düelloda karşı karşıya geldi. Bu etapta şefler yarışmacıların el hızına göre puan verdi. Verilen sürenin sonunda Ateş 278 gram balık ayıklarken, Pelin’in ayıkladığı balık 246 gram çıkınca, düelloyu kazanan isim Ateş oldu.