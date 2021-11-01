MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

Eleme gecesinin ilk etabında yarışan Hasan, tadım esnasında şeflere adeta şov yaptı. Müthiş bir sunumla tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından büyük bir sürpriz yapıldı.

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler yağdırdı. Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.