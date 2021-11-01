Magazin MasterChef'te 3 yıl sonra bir ilk! Danilo Şef kaşık fırlattı

MasterChef'te 3 yıl sonra bir ilk! Danilo Şef kaşık fırlattı

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MasterChef'te 3 yıl sonra bir ilk! Danilo Şef kaşık fırlattı

MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma programı MasterChef'te heyecan dorukta. Eleme gecesinde yarışmacılar birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Geceye damgasını vuran olay ise Danilo Şef'in 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık atması oldu. İşte detaylar..

01 Kasım 2021, Pazartesi 00:38 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümüyle izleyici ile buluştu.

Eleme gecesinin ilk etabında yarışan Hasan, tadım esnasında şeflere adeta şov yaptı. Müthiş bir sunumla tabağını sunan Hasan'a tadım sonrası Danilo Şef tarafından büyük bir sürpriz yapıldı.

Danilo Şef 3 yıl sonra bir yarışmacıya kaşık attığını belirterek Hasan'a övgü dolu sözler yağdırdı. Hasan'ın ise bu güzel sözler sonrasında gözleri doldu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hasan'a arkadaşları alkışlarla büyük destek oldu.

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