Mastercef’in 4 Ağustos akşamı yayınlanan 29. Bölümünde yine bir eleme heyecanı yaşandı. 11 yarışmacıdan ilk etapta su böreği yapması istendi. Verilen süre içerisinde en güzel su böreğini yapan 5 isim ikinci etaba geçti. Mücadele ve rekabetin dozunun yüksek olduğu bölüm sonunda bir yarışmacının yüzü güldü. Peki, MasterChef’te 4 Ağustos’ta kim kazandı, ana kadroya kim girdi. Masterchef’te 4. önlüğü kim giydi? İşte heyecanla geçen yarışmanın detayları…

MASTERCHEF’TE 4 AĞUSTOS’TA KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef’te 4 Ağustos akşamı yarışmacılar ana kadroya giren ve 4. Önlüğü giyen kişi olmak için mücadele etti. İlk etapta yarışmacılar 55 dakika içerisinde en iyi su böreğini yapmak için ter döktü. 11 yarışmacı içerisinden böreği en çok beğenilen Sergen, Ateş, Sevgi, İbrahim ve Nursima yaratıcılık oyununa katılmaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci etabı olan yaratıcılık bölümünde ise yarışmacılara 30 dakika süre verildi ve ana ürünü dondurma olan bir tabak hazırlanması istendi.

Danilo, Mehmet ve Somer şefler, bölüm sonunda 5 yarışmacının tabağını değerlendirdi ve Sevgi en düşük notu alan yarışmacı oldu. Sergen’in dördüncü, Nursima’nın üçüncü olduğu etapta, Ateş ikinci oldu. Masterchef’in ana kadrosuna girmeyi hak kazanan isim ise İbrahim oldu.

MASTERCHEF İBRAHİM CİNGÖZLER KİMDİR?

Aslen Adanalı ve 25 yaşında olan İbrahim Cingözler, yarışmaya Bodrum’dan katılıyor. Adana’da da üç yıldır aşçılık yapan İbrahim Cingözler, bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katıldığını ifade ediyor. Ayrıca genç yarışmacı Türkbükü, Marmaris ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştığını belirtiyor.

İbrahim Cingözler, yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaştığını hatırlatırken, mutfakta hızlı olduğunu da iddia ediyor.