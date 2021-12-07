MasterChef Türkiye’de hafta sonu yaşanan elemenin ardından 9 yarışmacı finale adını yazdırmak için mücadeleye devam ediyor. 6 Aralık akşamı ise heyecan içinde geçen kaptanlık oyununda bir isim mavi takımın kaptanı olurken, format gereği aynı isim kırmızı takım kaptanını belirledi. Sonrasında ise yapılan seçme ile MasterChef’te bu haftanın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları belli oldu…

MASTERCHEF'TE 6 ARALIK KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de 6 Aralık akşamı yarışmacılar kaptanlık oyununda ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılardan dürüm yapmasını istedi. Verilen sürenin ardından en başarılı dürümü yapan isim Hasan mavi takımın kaptanı oldu. Hasan, kırmızı takımın kaptanı olarak Mert’i seçti.

Takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise takım seçmeleri yapıldı ve mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde yeniden kuruldu;

Mavi Takım

Hasan

Sergen

Araz

Görkem

Tahsin

Kırmızı Takım

Mert

Burcu

Eren

Dilara

DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Kaptanların belli olası ve takımların kurulmasının ardından Mavi takımın kaptanı Hasan ile kırmızı takımın kaptanı Mert arasında, takımlarına avantaj kazandırmak için düello yapıldı.

Hasan ve Mert gözleri kapalı şekilde önlerine koyulan ürünleri dokunarak tahmin etmeye çalıştı. Kıran kırana geçen düellonun kazananı ise Hasan oldu. Böylelikle mavi takım menüyü belirleme hakkını elde etti.



