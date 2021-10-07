MasterChef’te kırmızı takım ve mavi takım bir dokunulmazlık oyunuda daha karşı karşıya geldi. Meksika mutfağından 7 ayrı yemeğin yapıldığı 6 Ekim akşamında, bir takım dokunulmazlığı kazanırkeni bir takımdan da iki isim eleme adayı oldu…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de 6 Ekim akşamı şefler mavi takım ve kırmızı takımdan dokunulmazlık oyunu için Meksika mutfağının 7 ünlü yemeğini yapmasını istedi. Verilen süre içerisinde, yarışmacılar, Nachos, Sopa De Tortilla, Tamales, Mole Pablano, Dulce De Leche Donut, Karidesli Taco ve etli Fajita hazırladı.

Her zaman olduğu gibi sürenin sona ermesinden sonra şefler tadım testi yaparken, dokunulmazlık oyununu kazanan, mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE 6 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyununun kazanan ismi Dilara oldu.

Dilara ilk eleme adayı olarak Mustafa’nın adını söyledi. Takım içinde yapılan oylama ile 6 Ekim akşamının ikinci eleme adayı ise Pelin oldu.