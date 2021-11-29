MasterChef’te akşam oynanan eleme oyununda Hasan, Araz, Pelin, Mert, Görkem ve Safanur yarışmaya devam edebilmek için ter döktü. İlk etapta yemekleri beğenilen 3 isim potadan çıkarken, kalan üç isim bir kere daha yarıştı. Peki, MasterChef’te akşam kim kazandı? 28 Kasım MasterChef’te kim elendi? İşte eleme gecesinde yaşananlar….

28 KASIM MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef’te 28 Kasım Pazar akşamı eleme yarışmasında 6 yarışmacı elenmemek için ocak başına geçti. Hafta içi mavi ve kırmızı takımdaki yarışmacılar arasında geçen çekişmeli oyunların ardından Araz, Pelin, Mert, Görkem ve Safanur elem potasına giren isimler oldu.

İlk turda Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacıdan en yaratıcı tabaklarını hazırlamasını istedi. Verilen sürenin ardından Mert’in hazırladığı tabak en başarılı yemek oldu ve eleme potasından çıkan ilk yarışmacı böylelikle Mert oldu.

En beğenilen ikinci tabağın sahibi Hasan olurken, Görkem’de eleme potasından çıkan üçüncü isim oldu.

Böylelikle Pelin, Araz ve Safanur ikinci etaba kaldı.

İkinci etapta ise Pelin, Araz ve Safanur, Danilo Şef’in imza tabağı Tris Di Prime yapılması istendi. Verilen sürenin sona ermesinin ardından yarışmacıların hazırladıkları yemeklerin tadımına geçildi.

Danilo, Mehmet ve Somer şefler tadımı tamamladıktan sonra kendi aralarında yaptıkları değerlendirmenin ardından Safanur ve Araz’ın yemeklerini başarılı bulduklarını belirtirken, Yarışmaya veda eden isim Pelin oldu.

MASTERCHEF PELİN KİMDİR?

MasterChef Pelin, 1988 doğumlu ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı. İşletme mezunu olan Pelin, kava limanında yolcu hizmetleri memuru olarak çalışıyor. 2 yıl açık öğretimde okuyarak aşçılık eğitimi alan Pelin, bugüne kadar pek çok ülke gezmiş ve dünya mutfağına ilgisi olduğunu belirtiyor…