MasterChef’te bu hafta, (14 Kasım) Araz, Azize, Dilara, Burcu, Sergen ve Pelin eleme potasında girmişti. İlk etapta yarışmacılar yaratıcılıklarını kullanarak en iyi tabağı çıkarmaya çalıştılar. İkinci etapta ise Somer Şef’in imza tabağı pani puri yapıldı. Gecenin sonunda elenen isim göz yaşlarına hakim olamadı…

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’te hafta boyunca yapılan yarışmaların sonunda mavi takım 2-1 önde tamamladı ve 6 isim eleme adayı oldu. 14 Kasım Pazar akşamında ise Araz, Azize, Dilara, Burcu, Sergen ve Pelin yarışmada kalabilmek için tüm hünerlerini gösterdi.

İlk etapta yarışmacılar yaratıcılık alanında ter döktü. Yengeç ana ürünüyle yapılan yemeklerin içinde Sergen, Pelin ve Dilara’nın tabakları başarılı bulundu ve bu üç isim yarışmada bir hafta daha kalmayı garantiledi.

Gecenin ikinci etabında Burcu, Azize ve Araz, Somer Şef’in imza tabağı olan Hint yemeği pani puri yaptı. Bir saatlik sürenin ardından yemekleri tadan şefler, Burcu’nun tabağını en başarılı yemek olarak seçerken, 14 Kasım Pazar akşamı yarışmadan elenen isim Azize oldu.

Azize bu haberin ardından göz yaşlarını tutamazken, Somer Şef yaptığı açıklamada, "İnanılmaz güzel yemekler çıkardın. Yolun açık olsun." dedi. Danilo Şef, "Bana sorarsan çok erken. Etrafındaki insanlar senelerce mutfaktaydı. Sen omuz omuza muhteşem yarıştın." İfadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı gecede Azize, "Yeri geldi çok aşağılandım, kilo aldım aşağılandım. Ben hiçbir insana boyun eğmedim. Çok ağır şeyler de yaşadım ama hep kendim kalktım. Buraya gelmeden önce bir kitap aldım sadece o kitapla geldim buraya. Eğitim alsaydım bambaşka şeyler olabilirdi. Buradan kadınlara sesleniyorum, hayatta yapamayacağınız hiçbir şey yok. Etrafımdaki insanlar acı verdiler, 3-4 yıl eve kapanmama vesile oldular" dedi.