Heyecan dolu senaryosuyla ekrana gelen MasterChef programında ödülü kazanmak için yarışmacılar adeta birbirleriyle yarışıyor. MasterChef’in 7 Eylül akşamı ekrana gelen son bölümünde ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılara özel bir ders verdi.

İki periyottan olan dersin ardından yarışmacılar MasterClass ödülünü kazanmak için mutfağa girerek bütün hünerlerini konuşturdu. Yarışmacılara ünlü şefler 30 dakika süre tanıdı.

Birinci turda yarışmacılardan deniz mahsulleri tarzında yaratıcı bir yemek yapmalarını istenildi. Verilen üç ürün ise şu şekilde; Deniz Tarağı, Somon ve Karides.

MASTERCHEF’TE İLK TURDA BAŞARILI OLAN İSİMLER

30 dakikalık süre tanınan ilk turda başarı olan isimleri açıkladı. Final turuna kalanlar, Dilara, Şükrü, Azize, Burcu, Eren, Emre, Safanur, İbrahim oldu. Bu turun en başarılı yarışmacısı ise Azize oldu.

MASTERCHEF’İN İKİNCİ TURUNDA FRANSIZ YEMEĞİ İSTENİLDİ

Masterclass’ın ikinci final turunda ise Somer Sivrioğlu, yarışmacılara, tabak sunumuyla alakalı kısa bilgiler verdi. Ardından ikinci turan kalan sekiz yarışmacıdan Fransız mutfağının önde gelen yemeklerinden biri olan Sole Meunière yapılması istenildi. Bu zorluk yemek için sekiz yarışmacıya verilen süre ise 30 dakika olarak belirlendi.

MASTERCHEF’TE BÜYÜK HEYECAN

Masterchef yarışmasının Masterclass, etabında dün gece büyük heyecan yaşandı. Sekiz yarışmacının yaptığı Fransız yemeğinin tadına bakan şefler, yaptıkları oylama ile Burcu ve Eren’i son ikiye bıraktı.

MASTERCHEF’TE ÖDÜL ÇEKİNİ KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

Burcu ve Eren Masterchef’te finale kalan iki isim oldu. Bu iki yarışmacı arasında gecenin en lezettli ve düzenli tabağını hazırlayan ve hediye çekini kazanan Eren oldu.



















