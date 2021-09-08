MasterChef'te büyük heyecan! Ödülü kazanan belli oldu
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen MasterChef, dün akşam yayınlanan 60. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılara MasterClass eğitimi verdi. Eğitimin ardından yarışmacılar MasterClass ödülünü kazanmak için mutfağa girdi. Yarışmanın sonunda ise ödülü kazanan isim belli oldu. İşte 7 Eylül tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında ödülü kazanan o isim...
08 Eylül 2021, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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Heyecan dolu senaryosuyla ekrana gelen MasterChef programında ödülü kazanmak için yarışmacılar adeta birbirleriyle yarışıyor. MasterChef’in 7 Eylül akşamı ekrana gelen son bölümünde ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılara özel bir ders verdi.
İki periyottan olan dersin ardından yarışmacılar MasterClass ödülünü kazanmak için mutfağa girerek bütün hünerlerini konuşturdu. Yarışmacılara ünlü şefler 30 dakika süre tanıdı.
Birinci turda yarışmacılardan deniz mahsulleri tarzında yaratıcı bir yemek yapmalarını istenildi. Verilen üç ürün ise şu şekilde; Deniz Tarağı, Somon ve Karides.
MASTERCHEF’TE İLK TURDA BAŞARILI OLAN İSİMLER
30 dakikalık süre tanınan ilk turda başarı olan isimleri açıkladı. Final turuna kalanlar, Dilara, Şükrü, Azize, Burcu, Eren, Emre, Safanur, İbrahim oldu. Bu turun en başarılı yarışmacısı ise Azize oldu.
MASTERCHEF’İN İKİNCİ TURUNDA FRANSIZ YEMEĞİ İSTENİLDİ
Masterclass’ın ikinci final turunda ise Somer Sivrioğlu, yarışmacılara, tabak sunumuyla alakalı kısa bilgiler verdi. Ardından ikinci turan kalan sekiz yarışmacıdan Fransız mutfağının önde gelen yemeklerinden biri olan Sole Meunière yapılması istenildi. Bu zorluk yemek için sekiz yarışmacıya verilen süre ise 30 dakika olarak belirlendi.
MASTERCHEF’TE BÜYÜK HEYECAN
Masterchef yarışmasının Masterclass, etabında dün gece büyük heyecan yaşandı. Sekiz yarışmacının yaptığı Fransız yemeğinin tadına bakan şefler, yaptıkları oylama ile Burcu ve Eren’i son ikiye bıraktı.
MASTERCHEF’TE ÖDÜL ÇEKİNİ KAZANAN İSİM BELLİ OLDU
Burcu ve Eren Masterchef’te finale kalan iki isim oldu. Bu iki yarışmacı arasında gecenin en lezettli ve düzenli tabağını hazırlayan ve hediye çekini kazanan Eren oldu.