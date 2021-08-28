27 Ağustos akşamı MasterChef’te son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılarda, olimpiyat sporcuları için yemek hazırlamaları istenilen gecede, sporcuların oyları da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağına etki etti. İşte, 27 Ağustos Cuma akşamı MasterChef’te yaşananlar…

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te dün akşam oynana dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Önceki dokunulmazlıkları da kırmızı takımın kazanması nedeniyle mavi takım yarışmacıları kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

27 AĞUSTOS CUMA MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

27 Ağustos akşam MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yine mavi takım oldu. İlk iki dokunulmazlığı da kaybeden mavi takımın ilk eleme adayları Görkem, Tunahan, Burcu ve Tahsin olmuştu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu için Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılara ana ürün olarak kuzu yürek verdiler.

Verilen sürenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan olurken, 5. Elem adayı olarak Hasan, Hamza’nın ismini verdi.

6. eleme adayının belli olması için Safanur ve Fatma arasında yapılan oylama sonrasında son eleme adayı Safanur oldu.