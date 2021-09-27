Magazin MasterChef'te dün akşam kim elendi? 26 Eylül MasterChef'ten kim gitti?

MasterChef'te dün akşam kim elendi? 26 Eylül MasterChef'ten kim gitti?

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MasterChef'te dün akşam kim elendi? 26 Eylül MasterChef'ten kim gitti?

MasterChef'te dün akşam yaşanan eleme gecesinin sonunda bir isim yarışmaya veda etti. 6 ismin eleme potasında olduğu 26 Eylül Pazar akşamı ilk etapta yarışmacılar, ana ürünü çam fıstığı olan yemeklerle en başarılı tabağı sergilemek için mücadele etti. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? 26 Eylül MasterChef'ten kim gitti? İşte eleme gecesi yaşananlar...

27 Eylül 2021, Pazartesi 10:52 Son Güncelleme:
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MasterChef 2021'de hafta boyunca mavi ve kırmızı takım en iyi performansı göstermek için tüm hünerlerini sergiledi. Çekişmeli geçen haftanın ardından ise Sergen, Mustafa, Hamza, Emre, Burcu ve Hasan'ın isimleri eleme adayı olarak yazıldı. 26 Eylül Pazar akşamı gerçekleşen eleme turunda bir isim, elenerek MasterChef Türkiye 2021'e veda etti...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün akşam yine heyecan ve rekabet en üst seviyede yaşandı. Hafta boyunca gerçekleşen yarışmalarda Sergen, Mustafa, Hamza, Emre, Burcu ve Hasan eleme potasına girmişti. 

Danilo, Somer ve Mehmet şefler, ilk etapta, eleme potasında olan yarışmacılardan ana ürünü çam fıstığı olan yemekler hazırlamasını istedi. Verilen sürenin ardından tabağı en çok beğenilen isimler, Sergen, Burcu ve Hasan olurken, Mustafa, Emre ve Hamza ikinci tura kaldı. 

26 EYLÜL MASTERCHEF'TEN KİM GİTTİ?

İkinci turda Mustafa, Emre ve Hamza, Danilo Şef'in imza tabağı arincino yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için mücadele etti. Verilen sürenin sonunda tabağı en beğenilen isim Mustafa olurken, MasterChef 2021'den 26 Eylül gecesi elenen isim Hamza oldu. 


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