MasterChef 2021’de 3 Ekim eleme gecesinde, Araz, Milhan, Şükrü, Mustafa, Safanur ve Ateş eleme adayı olarak, yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmanın ilk etabında en iyi yapan üç isim eleme potasından çıkarken, diğer üç yarışmacı, ikinci etaba kaldı. MasterChef’te kim elendi? 3 Ekim MasterChef’ten kim gitti? İşte, MasterChef Türkiye, 3 Ekim eleme gecesi heyecanı…

MASTERCHEF’TE İLK ETAPTA ÜÇ İSİM LEME POTASINDAN ÇIKTI

MasterChef Türkiye 2021’de 3 Ekim Pazar akşamı gerçekleşen eleme gecesinde, yarışmacılardan ilk etapta ana ürünü fındık olan bir yemek yapılması istendi. Verilen sürenin ardından Mehmet, Somer ve Danilo şefler, tadım testinin ardından, Milhan, Araz VE Safanur’un hazırladıkları tabakar en çok beğenilenler oldu. Böylelikle bu yarışmacılar eleme potasından çıkmış oldu. Tabakları daha az başarılı olan Şükrü, Ateş ve Mustafa ikinci tura kaldı.

İKİNCİ ETAPTA LİMON MERİNGUE PİE TATLISI YAPILDI

Yarışmadan elenmemek için son şanslarını değerlendirmek isteyen Ateş, Şükrü ve Mustafa’dan ikinci turda Somer şefin, Limon Meringue Pie tatlısı yapılması istendi. Heyecan içinde geçen sürenin ardından üç yarışmacı da tatlısını hazırladı. Tadım testini yapan şefler, en başarılı tabağın, Ateş’in tabağı olduğunu söylerken, 3 Ekim gecesi MasterChef’ten elenen isim Şükrü Özsarı oldu.

MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

Şükrü Özsarı, 15 Ocak 1993 tarihinde dünyaya geldi ve İzmir’de yaşıyor. Bir erkek kardeşi ve bir de ablası olan MasterChef Şükrü Özsarı, ablasının yarışmanın sıkı takipçisi olduğunu ve onun yönlendirmesiyle yarışmada yer aldığını ifade ediyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini dile getiren MasterChef Şükrü, bu sektörde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mesleğin zorluklarına rağmen hiç pişmanlık yaşamadığının altını çiziyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu olan ve yemekle ilgili birçok yerde çalışan Şükrü Özsarı, bu yarışma sayesinde kendini göstermek istediğini de belirtiyor.

Instagram'da yaklaşık 2 bin 900 takipçisi olan Şükrü Özsarı hem yemek hem de kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

İlk turda hazırladığı ciğer tava ile bir üst tura çıkan Şükrü Özsarı, İkinci turda Mehmet ve Hamza ile eşleşti. Pirinç pilavı ve karnıyarık yemeği ile üçlü düelloları kazandı ve sonrasında ise ana kadroya giren 6. İsim oldu.